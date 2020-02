Der Klassenerhalt rückt immer weiter weg Sonnenhof Großaspach verliert auch Kellerduell in Köln

„Wir hatten uns etwas vorgenommen. Das hat nicht hingehauen, weil wir zu passiv waren“, resümierte Trainer Markus Lang später und musste sogar zugeben: „Wir hatten nach dem 1:0 dann sicherlich auch das ein oder andere Mal Glück. Wenn wir uns heute etwas vorwerfen müssen, dann die ersten 30 Minuten.“ Denn: Danach wurden die Gäste langsam etwas besser, in der zweiten Halbzeit agierten sie insgesamt mutiger und zielstrebiger. Die Kölner schienen in der Schlussphase sogar völlig zu wackeln, wenngleich sie immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen konnten und das Spiel bei all ihren guten Chancen gar mit einem zweiten Treffer hätten entscheiden müssen. „In der zweiten Halbzeit kann es die Mannschaft auf einmal, macht Druck und kommt zu Chancen“, wunderte sich Reule ob dem anderen Gesicht seines Teams. Panagiotis Vlachodimos hatte Möglichkeiten, ebenso Matthias Morys. Beide scheiterten aber entweder am Aluminium oder am Kölner Keeper. „Ein Riesen-Kompliment für die zweite Hälfte. Aber das Tor war wieder einmal vernagelt – und wir stehen ohne Punkte da. Es ist schwierig, aus so einer Negativspirale rauszukommen. Wir wissen, es wird schwer. Jetzt müssen wir erstmal darüber schlafen“, sagte Markus Lang. Torhüter Reule ließ derweil etwas Unzufriedenheit erkennen: „Natürlich wünscht man sich, dass von dem ein oder anderen mehr Mentalität kommt.“ Gerade in so einem wichtigen Spiel, wie es das Kellerduell war. SG Sonnenhof Großaspach:

Reule – Sverko, Slamar, Leist, Gipson – Vlachodimos, Bösel, Krasniqi (58. Hingerl), Gaines (78. Röttger) – Morys, Hottmann (65. Martinovic).