Der Kirchengemeinderat wird gewählt – aber mit Einschränkungen Kirchengemeinderatswahl ohne persönlichen Kontakt

In Kirchengemeinden mit allgemeiner Briefwahl, in denen alle Mitglieder die Unterlagen ohnehin per Brief erhalten haben, müssen die Wahlbriefe wie ursprünglich geplant bis zum kommenden Sonntag, 22. März, um 16 Uhr im Briefkasten des Pfarramts liegen. Das Wahlergebnis für die Diözese wird dann am Montag, 6. April, bekannt gegeben. Die Diözesanleitung weist ausdrücklich darauf hin, dass man sich durch den Kontakt mit den Wahlunterlagen nicht mit dem Coronavirus infizieren könne.