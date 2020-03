Der Höpfigheimer Kindergarten wird umgebaut Kindergarten-Umbau wird um einiges teurer

Derzeit sind 58 Kinder über drei Jahre in der Einrichtung und zehn Kinder jünger als drei Jahre. Seit September 2018 werden sie durch einen männlichen Erzieher mit betreut. Deshalb sei, so Fussenegger, auch ein Herren-WC erforderlich. Der hygienische Standard sei nicht der Schlechteste, betonte er. Das zeige ein Blick in die bestehende Sanitärlandschaft. Deshalb wolle man generell so wenig verändern wie möglich, so der Wunsch.