ADAC Spritpreise

Auch hier lassen sich die Spritpreise zwischen den Tankstellen in Deutschland vergleichen. So kann man die günstigsten Anbieter auswählen. Zur Verfügung gestellt werden diese Preise in Echtzeit von der „Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“. Die Besonderheit: Die App kommt mit einem integrierten Routenplaner. Dies für Auto- und Motorradfahrer und Fußgänger. Auch für Wohnmobile und Wohnwägen gibt es eine spezielle Navi-Lösung. Neben dem Tanken kann man auch helfen. Wenn man den StauScanner aktiviert, übermittelt man Positionsdaten zur Stau-Analyse an den ADAC.

ADAC Spritpreise – Google Play Store Download

ADAC Spritpreise – Apple App Store Download

Mehr Tanken

Diese App gilt als die innovativste Lösung in den Tank-Apps. Hier gibt es auch wieder die Daten der Markttransparenzstelle. Dazu können aber die Nutzer auch sehr schnell selbst Preisaktualisierungen melden. Auch diese App berechnet für sie auf der Basis von Daten, wann es für sie lohnt, zu Tanken. Ob das sofort ist oder man besser noch ein paar Stunden warten sollten. Mehrere tausend Ladesäulen für Elektroautos gibt es auch in der App. Genau so ist es auch möglich, die Preise von Wasserstoff-Tankstellen zu vergleichen. Diese App denkt also durchaus voraus.

Mehr Tanken – Google Play Store Download

Mehr Tanken – Apple App Store Download

In Zeiten von Tankpreisen im Steigflug kann eine Tank-App ihrer Wahl sicher nicht schaden.