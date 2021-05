Der Grabstein muss felsenfest stehen Mehr Sicherheit für die letzte Ruhestätte

Die Prüfung ist waschechte Akkordarbeit

Es ist ein kühler und wolkiger Morgen, als Oliver Haiber auf dem Friedhof in Großbottwar also seine Arbeit aufnimmt. In der Hand hält er ein so genanntes Kraftmessgerät. Dieses legt er von hinten an der Oberkante jedes Grabsteins an und lehnt sich danach mit seinem gesamten Körpergewicht dagegen, bis die Skala des Geräts 300 Newtonmeter anzeigt. Wenn der Grabstein dies zwei Sekunden lang aushält, gilt er offiziell als standsicher. „Rüttelprobe“ nennt sich diese Standfestigkeitskontrolle in Fachkreisen auch – obwohl an dem Grabstein überhaupt nicht gerüttelt wird. Ausnahmen gibt es aber bei Grabsteinen, die kleiner als 50 Zentimeter und größer als 1,20 Meter sind sowie losen Grabaufbauten wie Kreuzen, Rosen oder Engeln. „Hier wird nur von Hand überprüft, dass nichts wackelt“, erklärt Haiber.