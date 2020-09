Fan-Rückkehr beim VfB Stuttgart und Co. Baden-Württemberg bremst bei der Zuschauer-Frage

Wie steht der VfB Stuttgart zu den Plänen?

Von Vereinsseite gibt es kein offizielles Statement. Der neue Kapitän Gonzalo Castro kann der Causa Leipzig nur Positives abgewinnen: „Ist doch schön, wenn wieder ein paar Zuschauer im Stadion sind.“ Noch schöner fände er es, wenn alle Clubs ihre Pforten ein Stück aufmachten. Von Wettbewerbsverzerrung will er nicht reden: „Das wäre eine einfache Ausrede.“

Werden auch anderswo Fans zugelassen?

Drittligist 1. FC Magdeburg hofft in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Darmstadt 98 auf Fan-Unterstützung. „Wir möchten 7500 Leute ins Stadion bekommen, dafür werde ich kämpfen“, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper. An diesem Samstag findet ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg vor bis zu 2500 Zuschauern statt. Nahezu alle Vereine arbeiten an Plänen und befinden sich im Austausch mit den Behörden. „Es wäre falsch, angesichts steigender Infektionszahlen über volle Stadien zu diskutieren. Das haben wir auch nie gefordert. Was aber nicht geht, dass Unternehmen, zu denen auch die Bundesliga gehört, in Mithaftung genommen werden, wenn sich Leute im privaten Bereich nicht an Hygiene-Regeln halten“, sagte DFL-Geschäftsführer Seifert.

Wie beurteilt die Regierung von Baden-Württemberg mit den Erstligisten VfB Stuttgart, SC Freiburg und 1899 Hoffenheim die Situation?

Aus Stuttgart ist zu hören, dass Baden-Württemberg kein Solo machen werde, vielmehr werde abgewartet, welche Ergebnisse die Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien bis Ende Oktober zur Zuschauerfrage erarbeitet. „Wir setzen auf ein einheitliches, bundesweites Konzept“, sagt ein Sprecher des Staatsministeriums, „Baden-Württemberg geht keinen Sonderweg.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versteht die Entscheidungen aus einer lokalen Infektionslage heraus, fände es aber besser, wenn dies „bundesweit abgestimmt“ gemacht würde.

An was müssen sich Clubs und Fans halten?

In Leipzig und Magdeburg sind eine Maskenpflicht sowie strenge Abstandsregeln Bedingung. In Magdeburg werden Tickets nur an Dauerkartenbesitzer und Wirtschaftspartner verkauft, dass eine mögliche Infektionskette nachvollziehbar bleibt.