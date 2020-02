Der FC Marbach will wieder in die Bezirksliga „Ziel bleibt weiterhin der Wiederaufstieg“

Bewertung der Neuzugänge



Das Thema Neuzugänge betitelt Niko Koutroubis als „Licht und Schatten“. Es hätten nicht alle eingeschlagen, jedoch einer dafür umso mehr – und zwar der junge Renato Ferreira. „Er hat sich super integriert und bringt uns enorm weiter. Für mich war er die größte Überraschung der Saison. Bei ihm ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, an ihm werden wir noch viel Freude haben“, so der Coach.

Bester Spieler



Einen Akteur herausheben möchte Niko Koutroubis nicht. „Wir haben keinen Superstar in unseren Reihen. Bei uns ist die Mannschaft der Star, was auch unsere gute Defensivarbeit unterstreicht. Hier arbeiten alle mit – vom Stürmer bis hin zum Torhüter.“

Größte Enttäuschung



Die größte Enttäuschung der Saison fällt dem Marbacher Trainer sofort ein. „Das Spiel in Murr“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. Denn: „So etwas wie dort habe ich noch nicht erlebt. Da führen wir kurz vor Schluss mit 1:0 und fangen uns dann noch zwei Eigentore ein – aber was für welche“, erinnert sich Koutroubis daran, als ob es gestern gewesen wäre. Kein Wunder also, dass er sagt: „Diese Niederlage habe ich bis heute noch nicht verdaut.“

Ausblick und Prognose



Niko Koutroubis erwartet, dass sein Team nach der Winterpause „besseren und attraktiveren Fußball spielt als zuvor. Denn wir sind inzwischen zusammengewachsen und haben unsere Abläufe drin.“ Man wolle einen Schritt nach vorne machen und angreifen. Damit das gelingt, haben die Schillerstädter in der Winterpause in der Offensive nachgelegt. Mit Alin Zeres und Christos Makrigiannis sind zwei Stürmer vom MTV Ludwigsburg zum FC gewechselt. „Sie sollen uns helfen, mehr Durchschlagskraft zu entwickeln“, sagt der Marbacher Trainer, der zudem mit Chris Wolf, der aus der zweiten Mannschaft fest in den Kader der ersten rückt, endlich eine Alternative zu Timo Forisch auf der Torhüter-Position hat. Forisch wurde im Laufe der Saison reaktiviert, nachdem die zwei etatmäßigen Torhüter Khalil Lalo und Ermin Sejdovic nicht mehr zur Verfügung standen. „Auf dieser Position hatten wir wirklich Probleme. Diese sind nun behoben, worüber wir sehr froh sind“, erklärt Koutroubis, der mit seiner Mannschaft seit zwei Wochen im Training ist und den Liga-Start am 1. März bereits herbeisehnt.