Der evangelische Seelsorger Daniel Renz mischt sich in Facebook-Foren ein Ein Pfarrer scheut die Diskussion mit der AfD nicht

Mittlerweile hat sich Daniel Renz gründlicher mit dem Phänomen der Neuen Rechten beschäftigt und das Buch „Die Angstmacher“ von Thomas Wagner gelesen. „Es schlägt einem in den Statements viel Freudlosigkeit entgegen, es wird Panik vor einem nahen Untergang unserer Gesellschaft und des christlichen Abendlandes verbreitet – dabei ist Panik selten ein guter Ratgeber“, sagt Renz, der übrigens eine ähnliche Tendenz bei den Aktivisten gegen den Klimawandel erkennt, aber bei den Friday’s-for-Future-Anhängern eine größere Offenheit, vor allem für eine globale Zusammenarbeit, erkennt. „Bei der AfD ist dagegen viel von ‚Abgrenzung’ und ‚Heimat schaffen’ die Rede – die Verbindung mit Trump und dessen Republikanern in den USA verrate ein autoritäres Menschenbild. Ob sich die Botschaft der AfD mit der christlichen frohen Botschaft vereinbaren lässt? Von Daniel Renz kommt ein klares Nein, auch wenn er Parteianhängern nicht grundsätzlich eine christliche Gesinnung abspricht. Allerdings gebe es innerhalb der AfD ein Bündnis von Christen, die er floskelhaft eine „unfassbar schlechte Theologie“ verbreiten sehe, die das christliche Abendland quasi als gottgewollt heroisiere und ausblende, dass es etwa in Afrika eine Unterdrückungsgeschichte durch europäische Mächte gegeben habe, durch die viele Probleme entstanden seien. Grundsätzlich stelle sich bei der AfD die Frage der geistigen Haltung, findet der Pfarrer: „Die Angst zu kurz zu kommen, die aus vielen Beiträgen spricht, ist Jesus fremd.“ Es verblüffe ihn, wie wenig dankbar auch AfD-nahe Menschen im Umfeld seiner Kirchengemeinde seien, die objektiv zu den zehn Prozent derer in der Weltbevölkerung zählten, die als reich angesehen werden müssten.“ Aus dem Parteiprogramm der AfD gehe nicht hervor, dass sie sich für Arbeitnehmerrechte einsetzen wolle. „Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen in Arbeitsdienste eingegliedert werden“, weiß Renz, der aber in seinen Predigten bewusst darauf verzichtet, politisch zu werden. „Es geht mir darum, dass Christen von innen heraus eine Kraft erleben, die sie offen bleiben lässt.“