Der CVJM in Großbottwar wird 100 Jahre alt Zum Jubiläum wird drei Tage lang gefeiert

Der Freitagabend

ist als Feier-Abend konzipiert. In der Wunnensteinhalle tritt von 19 Uhr an die Band Good Weather Forecast auf, die zu den bekanntesten in der christlichen Szene zählt. „Einige von uns kennen die Band seit 2008, als sie den ,Rock without Limit Contest‘ gewonnen hat“, erzählt Stefan Bauderer. Die Band aus Bayern trat in den vergangenen Jahren auf vielen Festivals in Deutschland und Europa, bei Kirchentagen und sogar beim Weltjugendtag in Madrid auf.