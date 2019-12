Der Bewohner in Kornwestheim kehrt nachts zurück Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt

Kornwestheim - Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Einbreche in Kornwestheim, der aber unerkannt flüchten konnte. Er war am Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr in in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses im Stadtzentrum von Kornwestheim eingedrungen. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertsachen, während die Bewohnerin schlief.