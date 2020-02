Der Bau der Benninger Ortsumfahrung kommt nur langsam auf Touren Spektakulär wird es an der Brücke später

Benningen - Gut Ding will Weile haben – manchmal auch sehr viel davon, so wie bei der Umgehungsstraße in Benningen. Nachdem die Bauarbeiten im April vorigen Jahres wieder aufgenommen worden sind, schreite der Bau der langersehnten Ortsumfahrung (L1138) inzwischen voran, wie Haupt- und Bauamtsleiter Timo Schenk sagt: „Aktuell werden auf dem Gelände von Epple die Vorarbeiten für die Brücke gemacht – eine Stützwand, Widerlager und eine Hilfsstütze für die Stahlteile der Brücke.“ Da werde fleißig betoniert, aber „die großen Dinge sieht man noch nicht“, so Schenk.