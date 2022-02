Der Bachelor 2022 Zwei vorzeitige Abgänge und erste Funken

Am Strand sahen sich die beiden zum ersten Mal in Badekleidung. Jana-Marias Bikini kommentierte Dominik mit den Worten: „Heiliger Bimbam“. Diese Worte scheinen dem neuen Bachelor zu gefallen. Sie fielen auch als ihm die 29-Jährige eröffnete, sich vier Kinder zu wünschen. So schnell abschrecken ließ sie Dominik aber nicht. Denn: Die Chemie passte zwischen den beiden, wie er im Interview verriet. Sein Fazit am Ende des Dates: „Die Kulisse, die Frau, die Gesprächsthemen, es hat alles gepasst, besser hätte es eigentlich nicht starten können, würde ich fast sagen.“ Auch sie war nicht abgeneigt, bezeichnete Dominik gar als ihren Traummann und sprach von „krassen Gefühlen“. Die erste Vorab-Rose sollte ihr recht geben.