Der Bachelor 2022 Warum Kandidatin Vivian plötzlich ausgestiegen ist

Stuttgart - Normalerweise überreicht der Bachelor – in diesem Jahr Dominik Stuckmann – am Ende einer jeden Folge Rosen an die Kandidatinnen, die er weiterhin kennenlernen möchte. Doch auch die Frauen steigen ab und an vor der Nacht der Rosen freiwillig aus dem Datingformat aus, oft, weil es einfach nicht gefunkt hat. Der plötzliche Abgang von Kandidatin Vivian Boesveld hatte in der zweiten Folge aber ganz andere Gründe.