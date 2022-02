Der Bachelor 2022 Gruppendates sind nicht so sein Ding

Stuttgart - Wenn Bachelor Dominik Stuckmann mehrere Frauen gleichzeitig zu einem Date ausführt, dann fühlt er sich in seiner „Entertainer“-Rolle ganz schön unwohl. Dass Smalltalk in großer Runde nicht sein Ding ist, zeigt der heute 30-Jährige auch ganz offen. Gut also für den Bachelor, dass seine Verehrerinnen den Junggesellen in Folge vier des RTL-Datingformats mit Spagat und Radschlag aus der wirklich unangenehmen Situation retten.