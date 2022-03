Der Bachelor 2022 Erst Übernachtungsdate, dann Ärger

Extrawurst für Jana-Maria

Als der Bachelor und Anna dann wirklich erst am nächsten Morgen zu den anderen Frauen zurückkehren, muss eine Kandidatin in gewohnter Form mal wieder auf sich aufmerksam machen: Jana-Maria. Nach einem kurzen Einzelgespräch mit Geburtstagskind Chiara bittet der Bachelor die Frauen zusammenzukommen und Platz zu nehmen, was – während er noch kurz in sein Zelt verschwindet – auch eine dieser extrem komischen Situationen ist. Jana-Maria jedenfalls geht daraufhin erst mal ins Zelt der Frauen und braucht, so Nele, mal wieder „eine Extraeinladung“.