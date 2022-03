Der Bachelor 2022 Dominik: „Wir haben uns das schön getrunken“

Und weiter: „Dass die immer noch voreinander tun, als wären sie cool miteinander und Freunde, ist für mich mehr Show.“ Und Jana-Maria? – Die geht aus der Situation wieder als Gewinnerin hervor, reitet die ganze Zeit neben Dominik her und bietet ihm einen Platz auf dem Rücken ihres Pferdes an. Für die einen mag es Berechnung sein, für Dominik ist es „ein gutes Gefühl“. Wer’s mag...

Lecken, trinken, beißen – und bloß nicht reden

Als die vier anschließend zusammensitzen, ist es wieder eine dieser äußerst unangenehmen Situationen: Worüber soll er nur mit den Frauen reden? Das weiß der Bachelor nicht. Also erzählt er irgendwas von Tequila Gold und Silver, die Frauen kichern und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher müssen sich – mal wieder – einfach nur fremdschämen.

Der 30-jährige Junggeselle rettet sich jedenfalls mit Alkohol durch das Date. Und zwar mit sehr viel. „Hätten wir nicht getrunken, dann wäre das ein Desaster gewesen“, sagt er und schenkt den Frauen und sich noch einen ein. Jana-Maria kündigt dann irgendwann an, dass sie sich fast übergeben muss, nur um dann kurze Zeit später noch einen Tequila zu nehmen.

Der Bachelor findet das „cool“, wie so ziemlich alles, was die 29-Jährige (nicht) macht. Seine Begründung: Das zeige, dass sie keine Spielverderberin sei. Übrigens: Anna und Nele stoßen auch wieder mit an. Ob Dominik das registriert?

Sein Fazit: „Wir haben uns das schön getrunken, aber es war alles andere als geil.“

Drei Dates, drei Übernachtungen

„Ich würde mich riesig freuen, wenn du heute bei mir schläfst“ – so oder so ähnlich sagt es Dominik in Folge neun gleich dreimal. Alle Frauen verbringen eine Nacht mit dem Bachelor. Er sagt, dass habe die Bindung zu den Frauen noch einmal verstärkt.

Beim Date mit Nele geht es am Abend zuvor aber vor allem um die traumhafte Landschaft und die schöne Suite. Ein wirkliches Gespräch will da nicht zustande kommen. Und obwohl die Blondine in der Nacht ohne Kameras den Pfeil in die richtige Richtung geschossen habe, sei Dominik noch nicht verliebt. „Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann ist es vorbei, dann ist es vorbei auch für die anderen“, sagt er.

Anna ist da schon weiter, laut Dominik „auf Eroberungsmarsch“ und er „auf Wolke sieben“. Und Jana-Maria punktet mit ihrem Geständnis, dass sie „schon ein bisschen verliebt“ sei. Und auch Dominik gesteht, dass er sich „verknallt“ habe.

Wer musste gehen?

Kein Wunder also, dass die 29-Jährige wieder eine Rose bekommt. Auch für Anna geht es eine Runde weiter. Nele, so die Begründung des Bachelors, habe sich einfach zu spät geöffnet. Für die Blondine ist das ein Schock, schließlich erzählt sie den Zuschauerinnen und Zuschauern kurze Zeit vorher noch, dass sie glaube, sie und Dominik gäben sich „schon ein richtig gutes Gefühl“ und sich die beiden ineinander verguckt hätten.

Unser Favoritentipp

Obwohl Anna in den vergangenen Folgen aufgeholt hat, ist und bleibt Jana-Maria Topfavoritin und wird mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte Rose mit nach Hause nehmen. Auch in Folge neun wird das durch einzelne Aussagen des Bachelors immer wieder bestätigt. Dass er sich verknallt habe, ist eine, dass die 29-Jährige „ sozusagen an die Front geritten“ sei, eine andere.

Nächste Woche (10. Folge, 30. März, 20.15 Uhr/RTL) entscheidet sich Dominik Stuckmann zum letzten Mal.