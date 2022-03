Der Bachelor 2022 Dominik tanzt auf vielen Hochzeiten

Auch in der Villa war Jana-Maria das Gesprächsthema. „Es entwickeln sich nur mehr und nicht weniger Favoriten“, fand auch Emily. Sie mutmaßte, dass der Bachelor, die Frauen, mit denen er bislang noch nicht so viel Zeit hatte, interessanter findet. Denn bei Jana-Maria kenne er schon „das Spiel“.

Der unangenehme Moment

Der Bachelor stattete den Frauen in der Villa einen Besuch ab. Bevor er drei von ihnen zum Essen ausführte, hatte Dominik noch eine Überraschung: „Ihr packt eure Sachen heute, es ist eure letzte Nacht in der Villa.“ Mehr verriet er zunächst nicht. Schließlich ging es mit Nele, Yasmin und Emily zum Date. Im Wagen nahm Nele auf dem Beifahrersitz Platz, Yasmin und Emily mussten sich mit der Rückbank begnügen. Eine seltsame Situation, wie der 30-Jährige im Interview feststellte. „Wie verrückt ist das? Da sitzt die vorne, mit der hast du schon geknutscht, dann sitzt die hinter der, mit der hast du auch schon. Und die Dritte denkt sich, ‚ich will ja eigentlich auch’.“

Der zweite Kuss mit Nele

Nach dem gemeinsamen Essen mussten Emily und Yasmin zurück in die Villa. Auf Dominik und Nele wartete derweil eine romantische Schnitzeljagd bei Kerzenschein. Es knisterte gewaltig zwischen den beiden. Die Stimme aus dem Off sprach gar von einem „Feuerwerk der Gefühle“. Bei so viel Romantik sollte der zweite Kuss zwischen dem Bachelor und der 28-Jährigen fallen.

Wer musste gehen?

Yasmin und Lara mussten die Villa verlassen. Damit sind noch sieben Kandidatinnen dabei, die nächste Woche zusammen mit Dominik zum einwöchigen Glamping aufbrechen.

Unser Favoriten-Tipp

Der Bachelor macht einigen Kandidatinnen schöne Augen. Doch Jana-Maria scheint einen besonderen Platz im Herzen von Dominik gefunden zu haben. Daran änderte bislang auch die eifersüchtige Art der 29-Jährigen nichts. Auch bei Nele findet der Rosenkavalier „kein Haar in der Suppe“, wie der IT-Spezialist beim Einzeldate sagte. Der zweite Kuss spricht für sich. Bei Gesprächen mit Anna ist der 30-Jährige als einziges immer noch aufgeregt. Doch reicht das? Das wird die nächste Folge (9. März, 20.15 Uhr/RTL) zeigen.