Der Bachelor 2022 Der erste Kuss und mehr Konkurrenz

Adrenalin und Amore

Während die Ladys ihre neuen Mitbewohnerinnen in Empfang nehme, hat Nele ein Date mit Dominik. Nach dem Ziplining gönnen sich die zwei Turteltauben in einem Infinity-Pool in romantischer Atmosphäre eine Abkühlung – es kommt zum Kuss.

Während Nele auf Wolke sieben schwebt, hinterlassen die ausgetauschten Zärtlichkeiten bei Dominik gemischte Gefühle und ernste, nachdenkliche Blicke.

Der Aufschrei

Zurück in der Ladysvilla sorgen Neles Erzählungen für einen Aufschrei unter den Mädels. „Das ist viel zu früh“. Besonders geschockt ist aber Jana-Maria von dem Verhalten des Bachelors. Immerhin hatte sie das erste Date mit ihm und bekam die allererste Rose. „Wenn noch mehr Küsse kommen, dann gebe ich einfach auf und gehe“, sagt sie mehrmals in der Folge. Die anderen Teilnehmerinnen hadern jedoch mehr mit den zwei neuen Konkurrentinnen als mit dem Kuss, was bei Jana-Maria für Unverständnis sorgt. Sie konfrontiert Dominik mit der Situation. Beim zweiten Gruppendate können Christina R., Yasmin, Valeria, Christina A., Chiara M. und Chiara F. beim Hausbemalen zeigen, was sie in Sachen Kreativität so drauf haben.

Date am Strand

Über ein Einzeldate darf sich in der aktuellen Folge Neuzugang Chiara F. freuen. Sie und der Bachelor gehen Hand in Hand am Strand spazieren, während die anderen Frauen in der Villa bangen, ob es zum zweiten Kuss in Folge kommen wird. Es bleibt jedoch bei einem spontanen Bad im Meer.

Wer musste gehen?

Das Feld müssen am Ende der dritten Folge Josephine Fischer und Natalie Dlabolova räumen.

Unser Favoriten-Tipp

Es wird knifflig. Auch wenn Nele den ersten Kuss mit Dominik hatte, bekommt sie nur die siebte Rose von ihm. Die Stimmung in der dritten „Nacht der Rosen“ ist sichtlich angespannt. Der Druck auf den Bachelor wächst. Er wird abermals von Jana-Maria zu dem Kuss konfrontiert. Er macht ihr jedoch wie beim zweiten Gruppendate klar, dass sie weiterhin eine seiner Favoritinnen bleibt. Das zeigt er ihr auch bei der Vergabe der Rosen. Denn hier bekommt sie die dritte.

Dominik schüttet im Einzelgespräch aber einer anderen und zwar Anna sein Herz aus. Ihr verleiht er die vierte Rose mit den Worten „Du gibst mir ein Gefühl von Geborgenheit“. Sie zählt damit ebenfalls zu den Favoritinnen, ebenso wie Chiara F. Diese bekommt die erste Rose vor der eigentlichen Vergabe. Die zweite bekommt Emily, die bei der „Nacht der Rosen“ jedoch krankheitsbedingt fehlt.

Unsere Favoritinnen sind Chiara F., Nele, Jana-Maria und Anna. Aber auch „Powerfrau“ Lara hat vermutlich gute Chancen.

In der nächsten Folge will der Bachelor Susanne besser kennenlernen. Der Ausblick auf die kommende Folge (4. Folge, 16. Februar, 20.15 Uhr /RTL) verrät: Der nächste Kuss nicht lange auf sich warten.