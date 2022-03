Der Bachelor 2022 Als Dominik Stuckmann eine Kandidatin vergisst

Aus zwei mach sieben – so viele Frauen hat Bachelor Dominik Stuckmann nach Folge acht des RTL-Datingformats seiner Mutter vorgestellt. Bislang, das betont der 30-Jährige, hatten nur zwei Frauen in seinem Leben Bekanntschaft mit der Bachelor-Mama gemacht; in der Datingshow waren an diesem Mittwochabend dann gleich fünf auf einmal an der Reihe.