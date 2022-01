Der Bachelor 2022 Alle wollen den Chauffeur

Der Überraschungsmoment

Denn als die Frauen an der Bachelor-Villa ankommen, steht da kein Mann, der die beiden erwartet. Stattdessen steigt der in einem schwarzen Anzug gekleidete Chauffeur aus, geht zum Ende des roten Teppichs, nimmt Handschuhe, Kappe und Mund-Nasen-Schutz ab und bringt sich – wie man es aus den vergangenen ersten Folgen der Datingshow kennt – in Position, um 22 Frauen, allen vorweg Christina R. und Josephine, zu begrüßen.