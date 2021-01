„Der Bachelor“ 2021 Eine Chilischote sorgt für den Rauswurf

Größte Fremdscham-Momente

Fast überall wo der Bachelor war, hielt sich auch Nora auf. Auf der Tanzfläche ließ sie ihre Chance nicht ungenutzt und forderte Niko zum Discofox auf. Anlass genug für bissige Kommentare der anderen Frauen. „Boah, die geht da voll ran“, lästerte Vivien. „Das ist einfach so: Hier bin ich, nimm mich“, stimmte Mimi mit ein. Als Niko gerade das Gespräch mit Nadine gestartet hatte, drängte sich Nora dazwischen. Im weiteren Verlauf des Abends fiel die 31-Jährige immer wieder durch ihre aufdringliche Art auf – Fremdscham-Momente inklusive.

Aha-Moment

„Ich schmecke Namen“, so Maria im Interview. Paul sei für sie eine Erdbeere, während Albert wirklich nicht lecker sei. Bei der Begegnung mit dem „Bachelor“ kam das Thema abermals auf. Der Name Niko schmeckte für die Studentin „sehr lecker“. Bei den Zuschauern dürfte diese Szene so manches Fragenzeichen hinterlassen haben.

Die größte Überraschung der Folge

Im letzten Wagen wartete nur eine Frau auf Niko, Jacqueline S. kam alleine zur Location. In der Limousine wurde ein Tablet für den 30-Jährigen hinterlegt. Weil Linda, Denise, Debora, Kim-Denise und Jacqueline B. in der ersten Nacht der Rosen nicht dabei sein konnten, hatten sie Videobotschaften hinterlassen. Die fünf Kandidatinnen mussten in Quarantäne, weil sie Kontakt mit einer Person, die positiv auf Corona getestet wurde, hatten. Sie werden später zur Gruppe stoßen. „Das ist ein magischer Moment: Dieses Aus-dem-Auto-Steigen und sich zum ersten Mal sehen, kennenlernen. Es tut mir wirklich leid für die Frauen, dass sie den nicht erleben können, aber ich bin mir sicher, dass wir den auch nachholen können“, sagte Niko.

Wer musste gehen?

Stefanie Desiree und Vivien flogen raus. Für beide kam diese Entscheidung nicht überraschend. Stefanie Desiree hatte sich auf ihr Ende eingestellt, denn für sie sei der „Bachelor“ eher ein „boring Typ“.

Unser Favoriten-Tipp

Eine Vorab-Rose wurde in der ersten Sendung der elften Staffel nicht verteilt. Durch das Fehlen von fünf Kandidatinnen scheint das Rennen offen wie nie. Positiv fielen dem „Bachelor“ unter anderem Mimi und Michèle auf, für eine Prognose ist es aber zu früh. Die nächste Folge hält die ersten Dates bereit (27. Januar, 20.15 Uhr /RTL).