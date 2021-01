„Der Bachelor“ 2021 Geständnisse, Kuss-Spekulationen und neue Konkurrentinnen

Aha-Moment

Niko und Michèle bekamen nichts von den Mutmaßungen der anderen Kandidatinnen mit. Beim Baden im Pool knisterte es zwischen den beiden. Wie schon in der ersten Nacht der Rosen, kam auch beim Einzeldate zur Sprache, dass sich die beiden bereits einige Zeit vor der Sendung bei Instagram geschrieben hatten. Niko ließ keinen Zweifel daran, dass er die 27-Jährige ziemlich gut findet. „Ganz ehrlich, ich mag dich halt mega, ich finde dich super attraktiv“, gestand der „Bachelor“. „Ich hätte dich ja nicht angeschrieben (…), wenn ich dich nicht mega gut fände.“ Auch Michèle hätte nicht damit gerechnet, dass bei dem Format jemand gefunden wird, der so ihrem Typ entspricht, wie sie betonte. Hat Niko bereits in diesem frühen Stadium der Datingshow seine Favoritin verraten?

Skurrilste Szene

In ihrem Schlafanzug in Leopardenoptik fuhr Maria mit dem Bus durch Berlin. Dieses „Opfer“ hatte die Studentin gebracht, weil nur die Frauen, die sich am schnellsten fertigmachten, mit aufs zweite Gruppendate zum Speeddating durften. Durch ihre „Eigenschaft“ Namen schmecken zu können, war die 25-Jährige bereits in der Auftaktfolge aufgefallen.

Fremdscham-Moment

Mit Denise und Linda stießen zwei Nachzüglerinnen zu den anderen Frauen. Bei der Verteilung von Selbstbewusstsein wurde Linda scheinbar doppelt bedacht. Sie sieht sich als Königin und habe keine Macken. Weiter sagte sie von sich selbst: „Ich bin freundlich, wenn man freundlich zu mir ist.“ In der Nacht der Rosen deutete sich bereits nach kurzer Zeit an, dass es in der Villa noch krachen wird. Ein Gespräch mit Niko wollte die Nachzüglerin auf jeden Fall ungestört führen, wie sie den anderen mit den Worten „Wehe einer crasht, ich box euch“ zu verstehen gab.

Die größte Überraschung der Folge

Zwar nicht für die Zuschauer, aber zumindest für die Kandidatinnen war es die Überraschung der Folge: Der „Bachelor“ hat eine neunjährige Tochter, die bei ihrer Mutter in den USA wohnt. Als die Info in der Frauen-Villa die Runde machte, folgten verdutzte Blicke. Die Gedanken dazu teilten nur wenige Frauen offen vor der Kamera.

Wer musste gehen?

Als eine von fünf Kandidatinnen aus Baden-Württemberg hat es Nadine aus Tuttlingen erwischt. Auch Maria musste die Koffer packen. Die Studentin legte einen unschönen Abgang hin, als sie die von Niko gewünschte Verabschiedung zurückwies.

Unser Favoriten-Tipp

Michèle und Mimi stehen beim „Bachelor“ hoch im Kurs. Dennoch ist der 30-Jährige, der in der zweiten Folge großzügig Komplimente verteilt, noch nicht ganz zu durchschauen. In der nächsten Folge (3. Februar, 20.15 Uhr /RTL) steht unter anderem ein Date mit der neuen Kandidatin Denise an.