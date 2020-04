Der aktuelle Tabellenstand zählt Die Tischtennissaison findet ein vorzeitiges Ende

Marbach - Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sowie der notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ist die Tischtennissaison 2019/20 für den Mannschaftsspielbetrieb in Deutschland mit sofortiger Wirkung abgebrochen worden. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Deutschen Tischtennisbund (DTTB) und den 18 Landesverbänden getroffen. Er gilt für alle Spielklassen inklusive dem Pokal- und Relegationsspielbetrieb. Am 13. März war der Spielbetrieb ausgesetzt worden. Die damaligen Tabellen sind nun die Abschlusstabellen. Mannschaften, die sich in den jetzt gültigen Abschlusstabellen auf einem Aufstiegsplatz befinden, steigen auf. Entsprechend müssen Teams, welche einen Abstiegsrang belegen, den Gang in die nächst niedere Liga antreten. Teams auf Relegationsplätzen dürfen in der jeweils höheren Liga antreten (Aufstieg beziehungsweise Klassenverbleib). Außerdem wird zumindest Stand heute an den Vorgaben und Terminen der Wettspielordnung zur Vorbereitung der kommenden Saison 2020/21 festgehalten.