Denkwürdige Bundestagswoche steht bevor Und die Kanzlermehrheit kommt von der Opposition

Grüne und Linke springen ein

Trotzdem rechnen mehrere Koalitionspolitiker am Montag intern damit, allein schon wegen der gesundheitlich verhinderten Kollegen die Kanzlermehrheit nicht selbst auf die Beine stellen zu können. Im Hintergrund haben daher bereits Gespräche mit den Oppositionsparteien stattgefunden, die auch bereits Unterstützung signalisieren. Zustimmung wird es nicht zuletzt aus inhaltlichen Gründen von Linken und Grünen geben. „Wir finden es richtig, in dieser Situation die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse zu nutzen“, sagt Franziska Brantner, eine der parlamentarischen Geschäftsführerinnen der Grünen-Fraktion. Linksfraktionsvize Fabio de Masi hat am Montag daran erinnert, dass seine Partei „unbeschadet unserer grundsätzlichen Kritik an der Schuldenbremse“ das jetzige Vorgehen der Regierung gefordert hat: „Daher möchten wir bei der Feststellung der außergewöhnlichen Notlage die Kanzlerinnenmehrheit stützen.“ Ähnliches ist auch aus FDP zu hören, auch wenn die Zusage noch nicht offiziell ist.

„Es wird eine denkwürdige Sitzungswoche“, sagt Unionsfraktionsvize Andreas Jung, „sowohl was das Finanzvolumen wie die Abläufe anbelangt“. Schließlich soll nicht nur der Bundestag im Rekordtempo jeweils erste, zweite und dritte Lesungen einer Fülle von Anti-Krisengesetzen verabschieden, sondern auch der Bundesrat in einer Sondersitzung am Freitag seine Zustimmung erteilen. „Entscheidend ist ein handlungsfähiger Staat, der Partner und Schutzmacht der Bürgerinnen und Bürger ist“, sagt der SPD-Mann Schneider und verspricht: „Der Bundestag wird auch künftig handlungsfähig sein - mit einer befristeten Regelung zum Quorum für die Beschlussfähigkeit sorgen wir dafür, dass der Bundestag seine Kontrollfunktion auch in der Krise wahrnehmen kann.“