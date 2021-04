Denkmalamt ordnet in Oberstenfeld an Der Buchsbaum bleibt im Stiftsgarten

Oberstenfeld - Der Buchsbaum darf am Oberstenfelder Stiftsgebäude nicht fehlen – zumindest vorne. Hinter dem Gebäude darf die Gemeinde Eibe verwenden. Das hat das Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart entschieden. Im Gemeinderat hatten mehrere Bürgervertreter vor möglichen Schäden am Buchsbaum gewarnt und auf Alternativen gedrängt. Die Verwaltung hatte zugesagt, dies prüfen zu lassen.