Denkmal in Höpfigheim Hingucker im Weinberg herausgeputzt

Aufenthaltsraum für Schützen

Benötigt wurde das Kleindenkmal, wie der Name nahelegt, als Aufenthaltsraum für die Weinbergschützen, „die abgestellt waren, um die Trauben vor Vögeln und Dieben zu schützen“, erklärt Andrea Panitz, Pressereferentin beim Regierungspräsidium Stuttgart. „Der Weingärtnerunterstand in Höpfigheim ist ein charakteristisches Element der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft und dokumentiert die lokale Wirtschaftsgeschichte“, konstatiert sie. Solche Kleindenkmale seien „typisch für die vom Weinbau geprägte Landschaft am Neckar und an der Enz, einem Hotspot historischer Terrassenweinbergslagen“. Auch wenn die Unterstände inzwischen selten seien: völlig einzigartig sind die Höpfigheimer Exemplare – es gibt laut Heimatpflegerin Helga Becker noch einen zweiten auf der Gemarkung des Steinheimer Stadtteils – nicht. „In zahlreichen weiteren Terrassenweinbergen finden sich weitere Beispiele“, berichtet Andrea Panitz.