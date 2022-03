Demonstrationen Erneut große Proteste gegen Ukraine-Krieg

Aktionen in weiteren Städten

In Düsseldorf demonstrierten rund 5000 Teilnehmer unter dem Motto "Zusammen gegen die russische Aggression". Der stellvertretende NRW-Regierungschef Joachim Stamp (FDP) erinnerte bei der Demo auch an "die mutigen Russinnen und Russen, die trotz heftiger Repressionen auf die Straße gehen".

In Osnabrück setzten zahlreiche Menschen mit Friedensgebeten und einer Demonstration ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Auch in vielen anderen Städten kamen etliche Menschen bei Kundgebungen, Friedensdemos und Schweigemärschen zusammen - in Erfurt waren es zum Beispiel Hunderte.

Auch im europäischen Ausland gab es erneut größere Demonstrationen gegen den Krieg. So gingen in Rom zeitweise rund 40.000 Menschen auf die Straße. In Paris protestierten ebenfalls viele Tausend Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine, darunter viele Politiker. Auch in anderen französischen Städten kam es zu Demonstrationen. Zu einem Protestmarsch gegen den Krieg in Lettlands Hauptstadt Riga kamen Zehntausende Menschen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es vielerorts Demos gegen den russischen Angriff auf die Ukraine gegeben. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar begonnen. Seitdem sind weit mehr als eine Millionen Ukrainer auf der Flucht, es gibt Verletzte und Todesopfer.