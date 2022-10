Demonstrationen Bericht: Irans Polizei setzt Drohnen bei Protesten ein

Der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September gilt als Auslöser der seit Wochen anhaltenden Massenproteste im Iran gegen den autoritären Kurs der Regierung. Die Vereinten Nationen zeigten sich zuletzt "zunehmend besorgt" über Berichte über tote Demonstranten. "Wir verurteilen alle Vorfälle, die den Tod oder ernste Verletzungen von Protestierenden zur Folge haben, und betonen erneut, dass Sicherheitskräfte alle nicht notwendige oder unangemessene Gewalt gegen friedliche Demonstranten unterlassen müssen", sagte ein UN-Sprecher am Freitag (Ortszeit) in New York.