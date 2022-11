Demonstration Klimaschutzaktivisten blockieren wieder Straßen in Berlin

Proteste sollen weitergehen

Trotz der Kritik an den Aktionen will die Protestgruppe "Letzte Generation" weitermachen. "Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden", sagte die Aktivistin Carla Rochel am Sonntag bei "Stern TV". "Wir haben die Regierung zum Gespräch eingeladen – davon hängt ab, ob wir weiter auf die Straße gehen werden oder nicht." Es sei kein Beliebtheitswettbewerb. "Es geht uns nicht darum, gemocht zu werden. Sondern darum, dass der Gesellschaft bewusst wird, dass wir in eine Klimakatastrophe rasen", sagte Rochel.