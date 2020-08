Demonstration gegen Corona-Maßnahmen Stuttgarts Querdenker fahren nach Berlin

Trotzdem ist der Andrang auf die Demonstration in der Hauptstadt offenbar groß. Auf der Internetseite von Kaden Reisen, das als eines von vielen Busunternehmen Anhänger der Querdenker aus der Republik nach Berlin bringt, war am Freitagnachmittag zu lesen: „Wir haben aktuell so viele unbearbeitete Anmeldungen, dass wir vorübergehend keine weiteren entgegennehmen.“

Kein Zwang zu Maske im Bus

Bedenklich ist in diesem Rahmen auch, dass die Busfahrer während der Fahrt lediglich Hinweise hinsichtlich der Maskenpflichten in den einzelnen Bundesländern aussprächen, ob diese befolgt würden, bleibe jedem selbst überlassen. Das erklärt Alexander Ehrlich im Gespräch mit Ballweg. Ehrlich ist Initiator der europaweiten Initiative Honk for Hope, deren Ziel es sei, „die Busunternehmen durch die Krise zu bringen“. Sie will sich den Demonstranten in Berlin anschließen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im RBB-Inforadio, bundesweit werde für die Corona-Demo mobilisiert, auch Neonazi-Organisationen hätten zur Teilnahme aufgerufen. Er machte deutlich, dass es kein „Akt der Freiheit“ sei, sich und andere in einer Pandemie in Gefahr zu bringen: „Ein souveräner Akt der Freiheit wäre es, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die Gesundheit in diesem Land.“

Geisel rechnet für das ganze Wochenende mit 22 000 Demonstranten. Neben einer weiteren Veranstaltung der Querdenker aus anderen Regionen am Sonntag, sind etwa 80 Veranstaltungen angemeldet – darunter Gegendemos. 1500 Polizeibeamte sollen im Einsatz sein.