Angriff auf die Ukraine Kreml: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Selenskyj: Hauptziel ist "Sicherheit unserer Bürger"

In der Nacht zum Donnerstag - kurz vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine - hatte Selenskyi gesagt: "Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen. Das ist unserer Hauptziel - der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger. Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort."