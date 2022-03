Demo im Bottwartal Verschiedene Wege, ein Ziel: Frieden in der Ukraine

Frieden beginnt im Kleinen

In Oberstenfeld sprach Bürgermeister Markus Kleemann von dem unerträglichen Leid und „unserer Verantwortung, das zu tun, was wir können“. Er machte aber auch deutlich: „Je mehr zerstört wird, desto länger dauert die Rückkehr.“ Für die Gemeinde sei es eine Herausforderung, nun genügend Unterkünfte und Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen.

Der Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Bottwartal, Pius Angstenberger, ging auf den Krieg und Machtmissbrauch ein und betonte, Frieden beginne tatsächlich schon im Kleinen. Man solle Hass, Hetze und Kleinkriege beenden und stets den sozialen Frieden im Blick behalten. Die geflüchteten Menschen solle man willkommen heißen, und jeder solle überlegen, ob er nicht doch ungenutzten Wohnraum habe. Am Schluss sprach er ein kurzes Friedensgebet.

Hilflosigkeit und Angst

Bei der gemeinsamen Kundgebung an der Harzberghalle in Großbottwar drückte schließlich Pfarrer Friedemann Kuttler das aus, was viele Menschen derzeit angesichts des Krieges in der Ukraine empfinden dürften: „Ich bin traurig, wütend, fühle mich hilflos und bin einfach nur geschockt. Wenn wir Waffen in Kriegsgebiete liefern, dann kann ich nicht einfach ins Alltagsgeschäft übergehen. Da spüre ich die Angst im eigenen Leib, eine Angst vor dem, was noch passieren kann.“ Es sei wichtig, für den Frieden zu demonstrieren und zu beten. Doch das reiche nicht. „Frieden beginnt bei mir. Frieden beginnt in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft am Gartenzaun und hier in Großbottwar und im ganzen Bottwartal.“ Zum Schluss gedachte er der vielen Toten und sprach ein Friedensgebet.

Für Bürgermeister Ralf Zimmermann, der im Urlaub ist, sprach sein Stellvertreter Thomas Stigler und thematisierte dabei nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch anderswo und die Bedeutung des Friedens. Er berichtete, was die Stadt für die Flüchtlinge tut. Zoriana Piniak vom Verein „Ukrainer in Heilbronn“ erzählte von den Erfahrungen und Ängsten ihrer Verwandten. Ihr Dank galt den hilfsbereiten Menschen hier. Und auch in Großbottwar wurde gesungen: Miriam Lutz intonierte zur Begleitung von Julian Staudenmaier John Lennons Lied „Imagine“.