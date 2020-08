Demo gegen Corona-Auflagen in Berlin Einsatzkräfte lösen Demo am frühen Abend auf

Weil der Veranstalter die Durchsetzung der Corona-Auflagen nicht gewährleisten könne, werde die Demonstration aufgelöst, kündigte die Polizei schließlich an. „Bitte entfernen Sie sich zügig und möglichst allein oder in Kleingruppen vom ehemaligen Kundgebungsort“, twitterte die Berliner Polizei.

Politiker kritisieren Verstöße gegen Corona-Auflagen

Die rund 1100 Einsatzkräfte vor Ort würden dafür sorgen, dass sich „keine neuen Personenansammlungen bilden“. 3500 bis 4000 Teilnehmer hätten sich dennoch erneut auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude zusammengefunden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Demonstrationen müssten zwar auch in Corona-Zeiten möglich sein, schrieb Bundesgesundheitsminister Spahn auf Twitter. „Aber nicht so. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienen unser aller Schutz.“

SPD-Chefin Esken twitterte: „Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als ‚die zweite Welle’, ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich!“

Mehrere Gegendemonstrationen

Parallel fanden fanden mehrere kleinere Gegendemonstrationen statt, unter anderem vom Berliner Bündnis gegen Rechts. Eine ebenfalls für Samstag angemeldete Veranstaltung des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann war im Vorfeld unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung untersagt worden. Es war das zweite Verbot einer Hildmann-Kundgebung in Folge.

Die Zahl der Corona-Infizierten stieg derweil weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin gab die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 209.653 an - ein Plus von 955 seit dem Vortag.

Aus Politik und Wirtschaft kamen Warnungen vor einer erneuten Verschärfung der Corona-Auflagen. „Einen zweiten Lockdown können wir uns nicht leisten“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Funke-Zeitungen vom Samstag.

Bundesärztekammer warnt vor Überlastung der Gesundheitsämter

Auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnte vor einer lang anhaltenden Wirtschaftsschwäche, sollte es zu einem weiteren Lockdown kommen. Es müsse gelingen, regionales Infektionsgeschehen mit maßgeschneiderten Konzepten auch regional und zielgerichtet einzudämmen, sagte das Mitglied des Sachverständigenrats den Funke-Zeitungen.

Die Bundesärztekammer warnte angesichts des Anstiegs der Fallzahlen vor einer Überlastung der Gesundheitsämter. Langfristig seien die Behörden „nicht in der Lage, die hochgradig personalintensive Kontaktnachverfolgung zu stemmen“, sagte Vizepräsidentin Heidrun Gitter der Zeitung „Welt“ vom Samstag.