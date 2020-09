Demis Volpi startet als Ballettchef Ein „First Date“ am Rhein

Seine erste Premiere heißt „A First Date“. Das kleinteilige Programm mixt Bekanntes und Neues und dient ganz bewusst dem ersten Kennenlernen der neu formierten Kompanie. Coronabedingt ist „A First Date“ in drei selbstständige Episoden aufgefächert, die mit unterschiedlichen Choreografien an drei Abenden mit einer Dauer von jeweils etwa 70 Minuten viel Abwechslung wollen. Auch auf das choreografische Schaffen des neuen Ballettchefs kann sein neues Publikum dabei einen ersten Blick werfen: Sechs eigene Arbeiten – zum Teil für das Stuttgarter Ballett entstanden und teilweise in Ausschnitten zu sehen – und drei Uraufführungen hat Demis Volpi für sein erstes Programm mit dem Ballett am Rhein einstudiert. Premiere im Opernhaus Düsseldorf ist am 11. September, im Theater Duisburg hat „A First Date“ ein Wochenende später Premiere.