DEL Playoffs Adler Mannheim erzwingen fünftes Halbfinale gegen Eisbären

Zwei Tage nach dem 5:3 in Berlin wollten die Mannheimer erneut ihr Saisonende verschieben. Eine Co-Produktion zweier Nationalstürmer sorgte für das 1:0: David Wolf setzte sich hinter dem Tor durch, Matthias Plachta schob den Puck Berlins Nationaltorhüter Mathias Niederberger durch die Beine. Wie die Deutsche Eishockey Liga mitteilte, bedeutete Plachtas 336. Scorerpunkt für die Adler auch einen Clubrekord.

Die Berliner kamen kurz vor der ersten Drittelpause zum Ausgleich. Und so umkämpft wie der erste Abschnitt war, ging es weiter: Im lange ausgeglichenen zweiten Drittel wurde es mit vier Toren in den letzten fünf Minuten turbulent: Das 2:1 der Gäste drehten die Mannheimer zu einem 3:2. Dann kamen die Eisbären zurück. Mit 3:3 ging es in das Schlussdrittel, in dem Eisenschmid die Fans jubeln ließ.