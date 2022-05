DEL Eisbären gleichen in Overtime-Thriller gegen München aus

Trevor Parkes brachte die Münchner in der 13. Minute in Führung. Nur 35 Sekunden danach erzielte Leo Pföderl im Fallen den Ausgleich. In der mit 5533 Fans ausverkauften Arena rettete erneut Parkes (58.) den EHC nach einem Treffer von Frans Nielsen (41.) in die doppelte Overtime. In der leidenschaftlichern Partie war dann wieder Nielsen (84.) der Matchwinner. Damit können die Eisbären am Montag (19.30 Uhr) in eigener Halle vorlegen.