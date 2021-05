DEL "Megageil": Eisbären feiern Eishockey-Jubiläumstitel

Wolfsburg war lediglich durch Mathis Olimb (3.) erfolgreich und ging auch bei der vierten DEL-Finalteilnahme leer aus. Das Team von Ex-Bundestrainer Pat Cortina hatte nur das erste Playoff-Endspiel am vergangenen Sonntag (3:2 nach Verlängerung) gewonnen. Wie schon im Viertel- und Halbfinale kam Berlin aber auch im Finale mit zwei Siegen zurück. Schon am Mittwoch hatten die im Duell zweier Außenseiter favorisierten Eisbären mit 4:1 in Wolfsburg triumphiert.