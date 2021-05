Defizite bei Naturschutz Umweltbeirat für Marbach gefordert

Marbach - Die in den 1980er-Jahren gepflanzten Kopfweiden am Sulzbächle in Rielingshausen bieten derzeit ein ziemlich wildes Bild. Die vielen Äste, die im letzten Jahr aus dem „Kopf“ der Weiden gesprossen sind, wurden zwar gestutzt, aber ihre Stümpfe bilden immer noch ein Gewirr. „Ein Irokesenschnitt“, kommentiert der Marbacher Naturschützer Reinhard Wolf. Und das sei keine Frage der Schönheit, sondern habe weitreichende Folgen, erklärt der Fachmann: „Die Bäume werden nun an all den stehen gelassenen Aststumpen treiben und ein regelrechtes ‚Gebüsch’ entwickeln, das aber instabil ist, in sich zusammenbricht und zum absehbaren Ende der Bäume führt.“ Richtig gepflegte Weiden dagegen könnten nicht nur 100 Jahre alt werden, bei ihnen bilde sich auch der charakteristische Kopf, der mit der Zeit Höhlungen bekomme und dann Insekten, Vögeln und anderen Tieren Unterschlupf biete.