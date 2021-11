Deep Purples „Turning to Crime“ Drummer Ian Paice: „Musikalisch war es nie besser“

Elf Coversongs und ein ausuferndes Medley finden sich auf „Turning To Crime“. Sie zeigen Deep Purple von ihrer bislang ungewöhnlichsten Seite: Blues, Boogie-Woogie, Rock’n’Roll und Honkytonk-Irrsinn kannte man von den Briten ja bislang eher eher weniger. Wahrscheinlich schimmert die Spielfreude gerade deswegen so deutlich durch. „White Room“ von Cream, „Watching the River flow“ von Bob Dylan oder „Oh well“ von Fleetwood Mac: Die Hörer erleben eine äußerst vergnügliche und kurzweilige Reise zu den Ursprüngen einer Hard-Rock-Legende. „Diesen Songs etwas von uns selbst mitzugeben, ist für uns eine schöne Möglichkeit, unsere Wertschätzung diesen Stücken gegenüber auszudrücken“, so Keyboarder Don Airey.

Auch der Älteste hat kein Vetorecht

Dem bot die seltene Gelegenheit, zuhause aufzunehmen, gleich den Anlass, haufenweise Equipment in sein privates Studio zu wuchten. „Ich habe viele Keyboards und Synthesizer benutzt, die ich noch nie auf einem Purple-Album verwendet habe: Ein Harp Odyssey, diverse Moogs, eine Hammond-Orgel oder ein Fender-Rhodes-Piano“, schwärmt er. „In ‚7 And 7 is‘ habe ich sogar ein uraltes Wurlitzer-Piano gespielt, das ich nie in ein Studio oder auf Tour schleppen könnte. Es würde sofort auseinanderbrechen.“

Über die Songauswahl wurde streng demokratisch entschieden. So wie immer bei Deep Purple. Als letztes verbliebenes Gründungsmitglied hat also selbst Ian Paice kein Vetorecht. „Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass ich nicht das letzte Wort haben darf“, lacht er. „Aber das ist okay, so funktionieren Deep Purple am besten. Die Band ist immer noch freundschaftlich verbunden, deswegen machen wir das ja überhaupt noch.“

Wie in einer alten Ehe

Eine Nabelschau wie „Turning to Crime“ ist natürlich immer auch mit einer Retrospektive des Erreichten verbunden. Ian Paice schmeißt die Zeitmaschine an: „Ich werde die Aufregung und dieses einzigartige Gefühl in den frühen Siebzigern, Teil von etwas ganz Großem zu sein, nie vergessen. Doch musikalisch und emotional war es nie besser als heute. Das gemeinsame Wachsen und der zurückgelegte Weg Seite an Seite sind etwas Wunderbares. Das ist wie in einer Ehe: Man lässt sich einfach nicht scheiden.“

Mythos Deep Purple

Nummerierung

Die verschiedenen Besetzungen von Deep Purple werden Mark I, II, III und IV genannt. Als legendärstes Line-Up gilt Mark II, bestehend aus Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Jon Lord (Keyboard), Ian Paice (Schlagzeug) und Ritchie Blackmore (Gitarre).

Rauch

Das legendäre „Smoke on the Water“ beruht auf einer historischen Begebenheit: Am 4. Dezember 1971 nehmen Deep Purple in Montreux gerade neue Songs auf, als bei einem Frank-Zappa-Konzert nebenan ein Feuer ausbricht. Zu Schaden kommt zum Glück niemand. Dafür wird die Band mal eben zum Mutterschiff des Hard Rock inspiriert.

Comeback

Zwischen 1976 und 1984 sind Deep Purple offiziell aufgelöst. Rückblickend ist insbesondere diese Pause für den Legendenstatus der Band verantwortlich. Das Comeback-Album „Perfect Strangers“ (1984) wird zur erfolgreichsten Veröffentlichung der Mark-II-Besetzung.