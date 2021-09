Debütant Hiroki Ito Diese Fußball-Stars aus Japan haben schon für den VfB gespielt

Stuttgart - Was die zeitliche Entwicklung des Hiroki Ito beim VfB angeht, so ist Sven Mislintat einer Fehleinschätzung unterlegen. „Wir haben gesagt, es kann bis zu einem Jahr dauern, bis wir glauben, dass er sich an die Intensität gewöhnt hat“, erklärte der Stuttgarter Sportdirektor noch vor einigen Wochen mit Blick auf den jungen Japaner und den anstehenden Saisonstart in der Fußball-Bundesliga.