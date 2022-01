Debatte zu Olympischen Winterspielen bei Markus Lanz „Jetzt setzt China die Regeln“

Stuttgart - Impfpflicht? Was hierzulande so kontrovers wie leidenschaftlich diskutiert wird, darüber kann Ulf Röller in China nur lächeln. Denn das hieße ja, sagt der China-Korrespondent des ZDF, dass man eine Wahl hätte, sich nicht impfen zu lassen. In China aber hat man keine Wahl. Wenn der Präsident Xi Jingping, „eine gottähnliche Figur mittlerweile“, im Reich der Mitte zur Impfung aufrufe, „dann stellt man sich an“. So einfach ist das.