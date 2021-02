Debatte ums Einfamilienhaus „Die Wohnformen müssen sich ergänzen“

Das Einfamilienhaus frisst viel Fläche, zersiedelt die Landschaft, es verbraucht Ressourcen, Energie und erzeugt Mobilität. Hat das Einfamilienhaus ausgedient?

Die Probleme, die Sie nennen, sind unbestritten. Aber die meisten Häuser stehen ja schon, und niemand will sie den Besitzern wegnehmen. Im Moment haben wir aber andere Aufgaben: Wie können wir eine Gesellschaft, die sehr fragmentiert ist und immer älter wird, gut behausen? Ich kämpfe dabei nicht gegen das Einfamilienhaus, aber ich kämpfe für Alternativen und dafür, dass sich die Wohnformen gut ergänzen.

Dem Dorf wieder annähern

Wie könnte das aussehen?

Vielleicht müsste man sich wieder dem Dorf annähern, das ja einmal durch sehr viel Nähe, Nachbarschaft und gemeinschaftliche Unterstützung geprägt war. Tatsächlich sehen wir in vielen Orten im ländlichen Raum, dass sich Menschen zusammenschließen, um im Dorfzentrum, nahe der Busstation ein gemeinschaftliches Mehrgenerationenprojekt zu realisieren, vielleicht mit einem Gemeinschaftsraum oder einem kleinen Laden im Erdgeschoss.

Wie könnte der Staat andere Wohnformen, die zu mehr Nachbarschaftlichkeit und Dichte in den Kommunen beitragen, fördern?

Ich bin gar nicht sicher, ob er das fördern muss. Sie zuzulassen wäre schon eine große Hilfe. Viele Dörfer haben in ihren Kernen beträchtlichen Leerstand. Doch baurechtlich ist es heute viel schwieriger, eine Erneuerungslösung im Ortskern zu finden, als am Dorfrand auf dem Acker Einfamilienhäuser zu bauen.

Wie unterstützt die Internationale Bauausstellung 2027 Wohnformen, die, wie Sie formuliert haben, eine „gute Behausung“ darstellen?

Wir führen genau diesen Dialog mit den Menschen vor Ort, mit Politik, Bauträgern und Planern und fragen: Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Es geht dabei nicht darum, eine Wohnform gegen die andere auszuspielen. Wir plädieren für Vielfalt, für Durchmischung, für mehrere Optionen, auch bei der persönlichen Wohnbiografie. Die Bilder von der glücklichen Familie im Einfamilienhaus sind in der Regel ja nur für rund zwanzig Jahre in einem Leben gültig.

Intendant Andreas Hofer und die IBA-Ziele

Chef Der 58-jährige Schweizer Architekt ist seit 2018 Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart. Er ist als Juror und in der Hochschullehre tätig.

IBA Die Bauausstellung will dazu beitragen, die Stadtregion Stuttgart in einen lebenswerten, zukunftsfähigen Raum zu verwandeln, und Antworten auf den gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Wandel geben; dabei sollen Bauten und Infrastrukturen entstehen, die etwa „Funktionen und Lebensbereiche mischen und so Nähe zwischen Menschen schaffen“.