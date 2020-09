Debatte um Staatshilfen Neue Wünsche für ein Konjunkturpaket

Der 51. von 57 Punkten, die das größte Konjunkturpaket in der Geschichte der Republik umfasst, erreicht diese Woche in erster Lesung den Bundestag. Für das „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ sollen drei Milliarden Euro locker gemacht werden. Überhaupt sind, wie es in der Unionsfraktion heißt, „bis auf einige wenige bereits alle Maßnahmen in der Umsetzung“. Das Verkehrsministerium etwa hat gerade im August mit der EU-Kommission abgeklärt, dass zusätzliche 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau des ÖPNV fließen können.