Debatte um „Neue Väter“ „Neue Väter“? Gibt es schon lange!

Zwei verlorene Jahrzehnte

Und es ist ein Aufwachen voller Vergessen. Ging es nicht vor nun knapp 40 Jahren um eine „geistig-moralische Wende“? War nicht das versprochene und bald lähmende Roll Back und das Aus für die erste Welle von Kinderläden, freien Schulen, wilden Mädchen und weinenden Jungen aus der Fernseh-„Rappelkiste“ demokratisch gewählt? Und haben wir nicht prima mit einem Turbo-Kapitalismus gelebt, der mit größtem ökonomischen Erfolg uns wieder lernen ließ, dass echte Kerle besser Flaschen öffnend unter sich bleiben und Mädchen und junge Frauen (andere waren in den 1990er und 2000er Jahren nicht zu sehen) in netten Kleidern doch schon immer am besten aussahen?

Väter sind Partner

Was das alles mit den „neuen Vätern“ zu tun hat? Sie können sich als solche fühlen, weil wir, die Gesellschaft, sie so behandeln. Dabei ist es doch ganz einfach: Wer als Partner Vater wird, bleibt Partner im eigentlichen Sinn. Da hält keine(r) der/dem anderen den Rücken frei, damit eine/r durchstarten kann. Da sucht man sich gegenseitig den Rücken frei zu halten.

Recht auf gemeinsame Zeit

Das Gerede von den „neuen Vätern“ ist so unsinnig wie der ewig wabernde Mutter-Mythos. Kinder haben ein Recht auf bewusste Ansprache, auf gemeinsame Zeit, in der sie doch den ach so stolzen Vater für das Spiel mit Altersgenossen einfach sitzen lassen. Frauen haben jedes Recht, die bestmögliche Arbeit zu machen, die bestmögliche Position zu erreichen. Sie kann heute nicht? Er kann. Muss können wollen. Er kann heute nicht? Sie kann. Muss können wollen. Neu ist daran überhaupt nichts. Mann macht schlicht seinen Job – als Partner, als Vater.