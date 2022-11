Debatte um ein Museum in Marbach Frische Ideen fürs Schillerhaus gefragt

Dezidiert sollen zudem Zehnt- und Elftklässler in das Museum eingeladen werden, wenn Schiller im Unterricht nochmals durchgenommen werde. Laing glaubt aber, dass das Museum selbst für diese Altersklasse kein spezielles Angebot entwickeln muss. „Es geht dann eher darum, das Haus und die Aura des Ortes zu erleben“, erklärt er. Laing macht zudem klar, dass der spielerischen Wissensvermittlung im Geburtshaus Grenzen gesetzt sind. „Bei uns kann man keinen Sextanten in die Hand nehmen oder an einem Globus drehen wie beim Tobias-Mayer-Verein“, erläutert er. Zudem lasse sich so ein Konzept auch nur über Zuschüsse schultern.