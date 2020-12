Debatte um die Jugend Gen Z – eine gespaltene Generation?

Traub spricht aus eigener Erfahrung: Der 23-Jährige kommt aus einem pfälzischen Dorf und ist zum Studium nach Mainz gezogen. Zwischen seinem Freundeskreis in der Unistadt und dem in seinem Heimatdorf merkt er große Unterschiede: „Die Leute haben ganz andere Sorgen und Ängste, ganz andere Interessen und schauen ganz anders auf die Welt.“ Besonders aufgefallen sei ihm das in den Hochzeiten von Fridays for Future. Von der Umweltbewegung seien seine Freundinnen und Freunde in Mainz – überwiegend wirtschaftlich gut gestellte Akademikerkinder – fast ohne Ausnahme begeistert gewesen. „In meinem Heimatdorf dagegen konnten sich die Leute nicht nur nicht damit identifizieren, sondern hatten auch das Gefühl, dass die Bewegung überhaupt kein Verständnis von ihrer Lebenswelt hat.“ Das Thema sei von ihnen relativ weit weg, weil sie ganz andere Sorgen hätten: Angst um den Ausbildungsplatz, Sorge, dass der eigene Industriejob in Zukunft nicht mehr gebraucht wird.

Gegen diese Spaltung könne man laut Traub leider nicht viel machen, auch wenn er das – anders als Hurrelmann – schon für wünschenswert hielte. „Es ist einfach die allgemeine Entwicklung, dass Institutionen nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie früher.“ Gegensteuern könne man vielleicht mit einem verpflichtenden Dienstjahr, um junge Leute direkt nach der Schule mit anderen Lebenswelten zu konfrontieren. Vor allem hält der Student aber eine öffentliche Debatte über das Thema für wichtig.