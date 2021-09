Debatte um CO2-Ausstoß Neue Studie will beweisen, wie wenig Tempolimits bringen würden

Die Autoren sehen in ihren Ergebnissen demnach einen Beleg dafür, dass ein generelles Tempolimit nur geringe Effekte auf den CO2-Ausstoß im Verkehr und die Zahl der schweren Unfälle hätte. In der Bevölkerung hätte ein generelles Tempolimit allerdings aktuell eine knappe Mehrheit. 52 Prozent sind nach einer Insa-Umfrage für die „BamS“ dafür, 42 Prozent sind dagegen. Insa befragte am 10. September 1001 Menschen.