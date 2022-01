Debatte über Kinderlied Ist das Kokosnuss-Lied rassistisch?

Auslöser war vor wenigen Tagen ein Instagram-Post des Senders ZDF Kultur, der sich in dem Kanal „aroundtheworld“ nach eigenen Angaben mit Sprache und Verständigung befasst. Unter dem Titel „Rassismus im Kinderzimmer“ zählten die Autoren unter anderem jenen Song auf, in dem eine Affenfamilie verzweifelt nach ihrer Kokosnuss fahndet. In dem Lied würden laut Kritikern rassistische Stereotype reproduziert. Dabei stehe das kolonialistische Klischee von kriminellen und triebgesteuerten Affen im Fokus, das auf farbige Menschen und Menschen mit indigen Wurzeln projiziert werde, heißt es in dem Post. Verwiesen wird unter anderem auf Beiträge, in denen der Musikethnologe Nepomuk Riva zitiert wird.