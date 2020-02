Nach Austritt Großbritanniens Von der Leyen: Brexit reißt 75-Milliarden-Lücke in EU-Kasse

Weber, García Pérez und andere Redner beklagten, dass EU-Ratspräsident Charles Michel nicht zur MFR-Debatte nach Straßburg gekommen war. Michel führte nach eigenen Angaben am Mittwoch letzte Gespräche vor dem Sondergipfel zum Haushalt am 20. Februar, unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Etliche Regierungen wollen deutlich weniger Geld in die EU-Kasse einzahlen als die meisten Fraktionen im Europaparlament und die Kommission wünschen.

"Gerade einmal 87 Cent pro Tag und Bundesbürger investiert Deutschland in die EU", sagte der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen. Er finde, es dürften auch 30 Cent mehr sein. Wie Andresen verlangte der FDP-Abgeordnete Moritz Körner, die EU-Zahlungen an die Mitgliedstaaten an deren Einhaltung europäischen Rechts zu knüpfen. Er sprach von einem "robusten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus". Der Italiener Raffaele Fitto (ECR) meinte dazu: "Es müsste geklärt werden, welche Prinzipien dem Rechtsstaat zugrunde liegen."

Anders als die meisten anderen Abgeordneten sprachen sich Redner aus konservativen und rechten Parteien für ein knappes EU-Budget aus. "Ich bin als Bürger eines Nettozahlerlandes nicht bereit, einen Cent mehr an diese Europäische Union abzuliefern", sagte Harald Vilimsky von der österreichischen FPÖ. Joachim Kuhs von der AfD rief das Parlament auf: "Begnügen wir uns mit dem Spatz in der Hand!"