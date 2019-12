Debatte in Rielingshausen Räte wollen Kitawünsche vor Ort erfüllen

Der Ortsvorsteher Jens Knittel hielt entgegen, dass selbst die Elternumfrage nur den Bedarf für die nächsten drei Jahre klären könne. Zudem habe das Gremium die Sanierung des evangelischen Kindergartens in der vergangenen Sitzung schon abgesegnet, betonte Knittel. Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik erinnerte außerdem daran, dass die aktuelle Umfrage lediglich dokumentiere, welche Öffnungszeiten gewünscht werden. Ein weiterer Platzbedarf lasse sich daraus nicht ableiten. Und Mathias Marmein, der bei der Stadt fürs Kindergartenwesen zuständig ist, wunderte sich über die eingeforderte Überprüfung zur Ansiedlung einer weiteren U3-Gruppe an die beiden bestehenden Häuser. Das sei doch bereits untersucht worden, beteuerte er. Weder im Gässle noch im evangelischen Kindergarten sei nach jetzigem Stand eine Erweiterung in der Fläche möglich. Marmein wies zudem den Einwand von Sara Helfmann von der Elterninitiative Rielingshausen zurück, wonach in puncto evangelischer Kindergarten gegenüber der Kirche nie ein Neubau mit dann vielleicht anderen Optionen als Alternative zur Sanierung diskutiert worden sei. „Wir haben uns mehrfach darüber unterhalten. Unsere Meinung war aber, dass ein Neubau wesentlich teurer wird“, sagte Marmein. Er machte auch auf die Provisorien an der Gemeindehalle aufmerksam. In den Betreuungsmodulen könnten etwaige Überkapazitäten aufgefangen werden, bis – falls perspektivisch wirklich nötig – eine dauerhafte Lösung geschaffen wurde.